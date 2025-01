Nuovo blitz di Centopercentoanimalisti davanti alla sede della Aptuit a Verona: “Stop deportazione, solo liberazione”.

Ennesimo blitz di Centopercentoanimalisti in via Fleming a Verona, davanti alla sede della Aptuit, per richiamare l’attenzione sulla sperimentazione con i cani beagle.

Nel pomeriggio di oggi, domenica 26, militanti animalisti hanno affisso davanti alla sede della multinazionale uno striscione con scritto “Stop deportazione, solo liberazione!”. In seguito è intervenuta una volante della polizia che ha identificato gli animalisti.