Sciopero dei treni, occhio alle fasce garantite in Veneto e a Verona

Sciopero dei treni del 4 e 5 settembre, le fasce garantite in Veneto e a Verona.

Verona e l’intero Veneto si preparano a possibili disagi nel trasporto ferroviario a causa dello sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord, indetto dal sindacato generale di base (Sgb) e sostenuto da altre sigle sindacali. L’astensione dal lavoro inizierà giovedì 4 settembre alle 21 e proseguirà fino alle 18 di venerdì 5 settembre, coinvolgendo sia il personale passeggeri sia quello merci.

Trenitalia ha comunicato che, nonostante lo sciopero, saranno garantiti i servizi minimi nei giorni feriali durante determinate fasce orarie. Per il trasporto regionale, che riguarda anche le linee locali del Veneto, i treni essenziali saranno garantiti dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Nei giorni festivi, le fasce garantite sono dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21.

I viaggiatori diretti o in partenza da Verona o in altre città venete sono invitati a consultare l’elenco completo dei treni garantiti e a verificare eventuali variazioni sul sito di Trenitalia prima di mettersi in viaggio. Lo sciopero potrebbe causare cancellazioni o ritardi, con possibili ripercussioni sulle principali linee regionali tra Verona, Venezia, Padova e il resto del Veneto.