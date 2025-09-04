Settimana di controlli straordinari dei carabinieri a Nogara e dintorni, rafforzati anche in vista della Fiera delle Nose.

Settimana di controlli straordinari da parte dei carabinieri a Nogara. L’operazione ha interessato in particolare le principali arterie stradali, i parchi pubblici e le aree di aggregazione giovanile, con una presenza visibile anche nel cuore del mercato settimanale di giovedì 4 settembre.

Nel corso dei servizi – condotti sia con pattugliamenti mobili che con posti di controllo – sono stati fermati e controllati oltre 50 veicoli e identificate più di 100 persone. Sei soggetti sono stati sanzionati per violazioni al Codice della Strada, mentre tre individui sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti: in loro possesso sono state trovate alcune dosi di hashish, detenute per uso personale.

L’azione di presidio del territorio non si limiterà a questa settimana: i carabinieri garantiranno infatti una presenza costante e rafforzata anche durante la tradizionale Fiera delle Nose, in programma a Nogara dal 4 al 14 settembre. L’evento, tra i più attesi e partecipati della Bassa Veronese, richiamerà come ogni anno migliaia di visitatori, rendendo necessaria un’attenzione particolare per garantire ordine pubblico e sicurezza.

I carabinieri rinnovano l’appello alla cittadinanza affinché continui a collaborare attivamente nella prevenzione dei reati, segnalando situazioni sospette o pericolose attraverso il numero unico di emergenza 112.