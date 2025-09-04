Fiocco azzurro speciale all’ospedale di Legnago: mamma Catalina, di Zimella, ha dato alla luce Timoteo, undicesimo figlio.

Fiocco azzurro speciale al Mater Salutis di Legnago, dove mamma Catalina ha dato alla luce il suo undicesimo figlio. Non capita tutti i giorni di assistere a una nascita così speciale: un evento che ha suscitato emozione e ammirazione tra tutto il personale dell’Unità Operativa Complessa di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale di Legnago.

I genitori di questa numerosa famiglia hanno accolto con gioia il nuovo arrivato Timoteo (sesto maschio), nato il 2 settembre al ‘Mater Salutis’. Il parto è andato bene e mamma e bambino godono di ottima salute.

“Il personale sanitario del reparto ha seguito con entusiasmo e grande affetto questo evento – commenta il direttore Unità Operativa Complessa Ostetricia e Ginecologia di Legnago, Paola Pomini-. E’ sempre un’emozione assistere a una nascita, ma in questo caso è stato ancora più speciale, perché parliamo di una mamma con una forza e una dedizione straordinarie”.

Con undici figli, la famiglia, residente a Zimella, va decisamente controcorrente rispetto al calo delle nascite che da anni caratterizza l’Italia. Mamma Catalina e papà Samuel hanno voluto ringraziare tutto il team dell’ospedale per l’assistenza ricevuta e ha dichiarato: “Ogni nascita è unica, ogni figlio porta con sé una gioia nuova. La fatica è tanta, ma l’amore lo è di più”.