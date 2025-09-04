Operazione “Alto impatto” delle forze dell’ordine, controlli in centro a Verona e nei locali: 153 persone identificate.

Nella tarda serata di ieri, mercoledì 3 settembre, polizia di Stato, carabinieri, Guardia di finanza e polizia locale hanno messo in campo un servizio straordinario di prevenzione e controlli del territorio nei principali quartieri del centro di Verona. L’attività congiunta delle forze dell’ordine – iniziata alle 19 e conclusasi intorno all’1 di notte – si è concentrata, in questa circostanza, nella zona di piazza Bra e nei pressi dei principali luoghi di aggregazione, al fine di intensificare l’attività di controllo nelle aree ritenute maggiormente esposte ad attività illecite.

In totale, i poliziotti delle Volanti, della Squadra mobile, della polizia amministrativa sociale e dell’immigrazione e del Reparto prevenzione crimine “Veneto”, insieme ai colleghi dell’Arma dei carabinieri, hanno identificato 153 persone, di cui 53 straniere, e controllato 6 esercizi pubblici.

Tre violazioni negli esercizi pubblici controllati.

All’esito degli accertamenti, 3 sono state le violazioni amministrative riscontrate in due diversi esercizi pubblici del centro città. Una persona, invece, è stata segnalata al Prefetto in quanto trovata in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente.

In particolare, le verifiche effettuate anche dai poliziotti della polizia amministrativa della Questura hanno consentito di rilevare alcune irregolarità nei pressi degli esercizi pubblici sottoposti a controllo: in uno di questi è stata riscontrata l’assenza dei precursori per la rilevazione del tasso alcolemico, motivo per il quale è stata emessa una sanzione amministrativa nei confronti del titolare del locale.

In un altro locale è stata rilevata una violazione amministrativa per la mancanza del previsto dispositivo di rilevazione del tasso alcolemico. La presenza di questo dispositivo è, infatti, essenziale per permettere ai clienti di valutare la propria condizione prima di mettersi alla guida una volta usciti dal locale. Sempre nello stesso locale, inoltre, è stata anche rilevata la mancata presentazione della Scia (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) per la somministrazione di alimenti e bevande.

In corso Cavour, invece, è stata contestata la sanzione amministrativa a carico di un cittadino straniero per possesso di una modica quantità di stupefacenti.