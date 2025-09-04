Mobilitazione nazionale per Gaza promossa da Cgil e associazioni: sabato 6 settembre a Legnago “Fermiamo la barbarie”.

La Camera del Lavoro Cgil Verona invita a partecipare al presidio per Gaza “Fermiamo la barbarie” indetto assieme a molte associazioni della provincia scaligera a supporto della popolazione palestinese e della Global Sumud Flotilla che si terrà sabato 6 settembre dalle 9 alle 12.00 in piazza Garibaldi a Legnago.

“Con la manifestazione di Verona e in altre decine di città italiane quella di sabato vuole essere una vera e propria mobilitazione nazionale promossa da Cgil e associazioni per dire basta ai massacri, basta alla violazione dei diritti umani e del diritto internazionale ed esprimere il sostegno all’iniziativa umanitaria e nonviolenta promossa dalla Global Sumud Flotilla, partita dal basso, mobilitando singole persone di ogni parte del mondo per rompere l’embargo e l’isolamento della popolazione palestinese di Gaza, assediata ed affamata” spiega Raffaello Fasoli, segretario Cgil Verona.

“Non possiamo restare in silenzio di fronte alla rioccupazione dei territori, agli sfollamenti forzati, alle uccisioni di civili e al disegno di impedire la nascita dello Stato di Palestina e cancellare la prospettiva di due popoli e due stati”.

“La Cgil sostiene le richieste del sindacato mondiale Csi e della Ces: cessate il fuoco, aiuti umanitari illimitati, liberazione di ostaggi e prigionieri politici, riconoscimento dello Stato di Palestina, stop agli insediamenti e alla vendita di armi. Chiediamo agli Stati democratici di fermare questa barbarie con azioni concrete e invitiamo gli amministratori locali ad unirsi alla manifestazione di sabato fornendo sostegno alle richieste, a partire dal riconoscimento dello Stato di Palestina” conclude.

