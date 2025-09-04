Il rione Filippini ospita le opere dei propri artisti, i “Filipinnati”

Dal 6 al 13 settembre in sala Birolli a Verona, nel quartiere Filippini in mostra le opere degli “artisti filipinnati”.

Con la tradizionale cadenza annuale di “Artisti Filippinati”, il rione dei Filippini a Verona diventa luogo d’arte e di artisti. L’inaugurazione si terrà sabato 6 settembre alle ore 16.30. L’entrata alla mostra è libera, tutti i giorni dalle ore 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.30 fino al 13 settembre in Sala Birolli in via Macello 17.

La mostra è organizzata a cura dal Comitato Rionale in collaborazione con la 1^ Circoscrizione, che nel 2026 festeggerà il 75° anniversario di attività. Infatti il Comitato anima il Carnevale cittadino, a cui partecipa con la maschera dello storico principe medievale Reboano, esercita la carità, secondo l’eredità morale di questo principe, e si impegna in ambito culturale, promuovendo tutte le arti visive e la poesia e pubblicando volumi di interesse storico cittadino.

Con la mostra “Artisti Filippinati” il Comitato vuole valorizzare l’opera di pittori e scultori nati o vissuti o attivi ai Filippini. In questa edizione sono presenti gli artisti Antonella Maccaferri, Florindo Romano, Giannantonio De Maldè, Francesca Marella, Giorgio Grumini, Licia Massella, Marilena Garofalo, Michele Tarasco, Paola Giusti, Roberta Facchin. La maggior parte di questi artisti ha frequentato le Accademie o le Scuole d’Arte, e gli addetti ai lavori riconosceranno tra loro designer e artisti noti anche al di fuori delle mura cittadine.