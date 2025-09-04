Torna a Verona la Giornata Nazionale per i bambini in ospedale

Verona, “PerAmore, perABIO”: la Giornata Nazionale in aiuto dei bambini in ospedale.

Un cestino di pere per sostenere i bambini ricoverati negli ospedali: sabato 27 settembre torna la Giornata Nazionale “PerAmore, perABIO”. Alla sua ventunesima edizione, ecco l’appuntamento che da oltre vent’anni vede protagonisti i volontari ABIO in tutta Italia.

Nata nel 1978, l’Associazione per il Bambino in Ospedale conta oggi circa 4 mila volontari attivi in oltre 200 reparti di pediatria, riuniti in 50 organizzazioni locali. La missione è offrire sostegno concreto e quotidiano ai piccoli pazienti e alle loro famiglie, attraverso giochi, ascolto e la creazione di ambienti accoglienti nei reparti pediatrici.

Le piazze della solidarietà in provincia di Verona.

La giornata sarà celebrata anche nel Veronese, con stand e volontari.

Verona – Corso Porta Borsari .

. Villafranca – Piazza Giovanni Paolo II .

. Caldiero – mercato in Via Marco Longo .

. Oppeano – Galvan, Via del Lupo 9.

Qui sarà possibile incontrare i volontari, ascoltare le loro testimonianze e sostenere ABIO con una donazione: in cambio si riceverà un cestino di pere, simbolo della giornata.

Formazione e futuro.

Il ricavato sarà destinato a finanziare nuovi corsi di formazione per i volontari, sia per chi già opera in corsia sia per chi desidera entrare a far parte del progetto. La preparazione continua è infatti considerata da ABIO un elemento fondamentale per garantire qualità e attenzione nel servizio offerto ai piccoli ricoverati.