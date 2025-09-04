Agsm Aim Energia: maxi-forniture di gas e luce per 770 milioni

L’energia veronese conquista l’Italia: Agsm Aim, maxi-forniture di gas e luce per 770 milioni.

Agsm Aim Energia conquista nuove gare in Italia per gas ed elettricità: la società veronese si aggiudica sei lotti Consip e la fornitura per Viveracqua: commesse per oltre 770 milioni di euro. Importanti successi per la società commerciale del Gruppo, che si è aggiudicata alcune delle principali gare nazionali per la fornitura di gas naturale ed energia elettrica a Pubbliche Amministrazioni e utility.

Sei lotti Consip per la fornitura di gas.

Tra i risultati più significativi c’è l’aggiudicazione di sei lotti della gara Consip GN17, relativa al biennio 2025-2026. Cosa riguarda la convenzione.

Lotto 1 (Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria).

Lotto 2 (Provincia di Milano).

Lotto 3 (Lombardia, esclusa la Provincia di Milano).

Lotto 6 (Toscana, Umbria e Marche).

Lotto 10 (Puglia e Basilicata).

Lotto 12 (Italia intera).

L’assegnazione consentirà alla società di gestire un volume complessivo di 577 milioni Smc di gas naturale, con un fatturato stimato intorno ai 620 milioni di euro. Tra le novità della convenzione, la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di stipulare contratti della durata fino a 24 mesi, sempre a prezzo variabile.

Energia elettrica per il consorzio idrico veneto.

Agsm Aim Energia si è inoltre aggiudicata il Lotto 1 della gara Viveracqua, consorzio che riunisce dodici gestori idrici pubblici del Veneto. Il contratto, del valore stimato di 151,5 milioni di euro, prevede la fornitura di circa 150 GWh annui di energia elettrica in bassa tensione per il triennio 2026-2028, con possibilità di approvvigionamento anche di energia verde certificata.

Altri contratti nel Nord Italia.

A queste commesse si aggiungono ulteriori forniture di energia elettrica a utility del Nord Italia per circa 20 GWh.