In Gran Guardia tornano “I Gatti più belli del mondo”

Verona expo: I gatti più belli del mondo fanno le fusa alla Gran Guardia.

Sabato 20 e domenica 21 settembre il Palazzo della Gran Guardia di Verona ospita l’esposizione internazionale “I Gatti più belli del mondo”. Si tratta dell’appuntamento ormai tradizionale che porta in città centinaia di esemplari, dai cuccioli agli adulti, provenienti da tutta Italia.

Organizzata sotto l’egida dell’E.N.F.I. – Ente Nazionale Felinotecnica Italiana, l’edizione 2025 si annuncia tra le più ricche di sempre, capace di attrarre famiglie e turisti anche grazie al calendario di eventi che animerà Verona in quei giorni.

Un “regno felino” tra giochi, curiosità e cultura.

Non solo esposizione: i visitatori potranno assistere a ring e campionati, osservare le valutazioni dei giudici, entrare nella cat room e partecipare ad attività creative dedicate ai più piccoli. Veterinari e allevatori saranno a disposizione per raccontare le caratteristiche delle varie razze, con un’attenzione particolare alle pratiche di pet therapy, alla gestione delle allergie e al linguaggio del corpo dei gatti.

Orari e biglietti.

L’expo sarà aperta dalle 9.30 alle 18.30 (ultimo ingresso alle 17.30). L’entrata è gratuita per i bambini fino agli 8 anni. I biglietti sono già disponibili online su www.igattipiubellidelmondo.it, con promozioni dedicate a famiglie, ragazzi fino a 14 anni e over 65.

L’evento è promosso da Movimento Azzurro – Ecosezione Verona, in collaborazione con il Club Felino, con il patrocinio del Comune di Verona e il sostegno di Farmina.