Riapre la provinciale a Preabocco dopo la caduta dei massi in strada

Riapre la strada provinciale 11 a Preabocco di Brentino Belluno.

Riapre alle 13 di domani, venerdì 6 dicembre, la Sp 11 a Preabocco di Brentino Belluno. La circolazione sulla provinciale è chiusa dallo scorso 18 ottobre per la caduta di alcuni massi. Nella mattinata, la ditta incaricata dal Palazzo Scaligero eseguirà gli interventi di pulizia della carreggiata e le manutenzioni necessarie al termine del cantiere, che ha visto rocciatori specializzati operare su un’area della parete a monte della provinciale.

La prima fase dei lavori ha riguardato il taglio di alcune piante in quota e il disgaggio del materiale roccioso instabile. In seguito i rocciatori hanno posato e assicurato reti corticali e pannelli ad alta resistenza per contenere l’eventuale distacco di altri massi.