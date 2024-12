“Natale con l’Arte” a Lavagno: oltre 500 opere in mostra e tanti eventi. Il programma

Lavagno: oltre 500 opere in mostra e tanti eventi per un “Natale con l’Arte”. Il programma.

Tutto pronto per la manifestazione “Natale con l’Arte”, in programma a Lavagno da domenica 8 dicembre fino al 6 gennaio. Con la direzione artistica di Fabiola Carmelini, l’evento vedrà l’esposizione di circa 500 opere realizzate da oltre 100 artisti del territorio e dei comuni vicini. Le opere saranno ospitate nelle sale delle ex scuole primarie di via Don Giuseppe Albertini, affiancate dai lavori dei membri di cinque associazioni artistiche provenienti dalle province di Verona, Brescia e Rovigo.

Inaugurazione e orari.

Il taglio del nastro è previsto per domenica 8 dicembre alle ore 18. Successivamente, la mostra sarà aperta ogni sabato e domenica fino al 6 gennaio, con orari dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 20:00.

Gli eventi in programma.

Oltre alla mostra, “Natale con l’Arte” offrirà un ricco calendario di eventi culturali e musicali.