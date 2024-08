Rapina il Money Transfer pistola in pugno, nella fuga semina i soldi per strada

Rapina al Money Transfer di Peschiera, i due malviventi in fuga perdono parte del bottino.

Rapina il Money Transfer pistola in pugno, nella fuga semina il bottino per strada. E’ successo nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 9 agosto, a Peschiera del Garda. Intorno alle 17, un uomo armato di pistola e con il volto coperto da un casco ha fatto irruzione nell’ufficio dell’One Up Money Transfer, in via Risorgimento.

Il rapinatore, secondo quanto ricostruito, avrebbe aggredito uno dei due soci dell’attività, provocandogli una ferita alla testa. Dopo aver sottratto una somma di denaro, si è dato alla fuga su un motorino, guidato da un complice che lo attendeva all’esterno dell’edificio.

Ma proprio nella fuga, forse per la fretta, il rapinatore ha perso parte del bottino, seminando soldi per strada. Le indagini sono in corso da parte dei carabinieri di Peschiera del Garda, che stanno cercando di identificare i responsabili della rapina e di recuperare il denaro sottratto.