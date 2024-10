Mercoledì a Vago di Lavagno i funerali di Andrea e Alessandra

A Vago di Lavagno i funerali di Andrea e mamma Alessandra: le regole del rispetto del Vescovo di Verona.

Domani, mercoledì 2 ottobre, a Vago di Lavagno si celebrano i funerali di Andrea Feltre e Alessandra Spiazzi: la famiglia Feltre, in accordo con il parroco della parrocchia San Francesco d’Assisi in Vago, don Cristian Tosi, e il vescovo di Verona Domenico Pompili, comunicano questo messaggio.

“Martedì 1 ottobre verranno celebrati nella chiesa parrocchiale di Vago la Santa Messa alle ore 19 e il Rosario alle 19.30, in ricordo dei defunti Andrea Feltre e Alessandra Spiazzi. Alle 20 si susseguiranno una serie di interventi prima di concludere con un momento di preghiera”.

“Mercoledì 2 ottobre la Messa di esequie di Andrea Feltre e Alessandra Spiazzi sarà celebrata alle 16 nella stessa chiesa parrocchiale, presieduta dal parroco e con al termine il solo discorso dell’autorità civile. Per vivere con sobrietà, dignità e solennità questo momento non saranno ammesse riprese video e fotografiche in chiesa. Il servizio d’ordine gestito da polizia locale e carabinieri, farà accedere alla chiesa fino a capienza massima e accomodare le altre persone all’esterno, dove sarà garantita la diffusione sonora“.