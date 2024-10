Meteo, ottobre comincia con la pioggia. Ma il prossimo weekend farà bello

Previsioni meteo a Verona, da martedì 1 ottobre torna la pioggia. Ma il prossimo weekend il tempo sarà bello e asciutto.

Meteo, a Verona avremo una settimana con parecchia pioggia, ma il prossimo weekend, salvo contrordini, farà bello. A partire da domani sera, martedì 1 ottobre, correnti più umide e instabili andranno infatti a favorire la formazione di precipitazioni fino almeno alla giornata di venerdì. In seguito, nel weekend, condizioni asciutte, temperature in lieve aumento e ampie schiarite.

Domani, quindi, come spiegano gli esperti di meteo4verona, la giornata partirà con nubi diffuse e cieli parzialmente nuvolosi se non localmente coperti e così rimarranno fino a sera. Proprio nella seconda parte di serata non sono escluse alcune deboli e isolate precipitazioni. Le temperature massime in pianura saranno comprese tra 19 e 22 °C, le minime tra 13 e 16 °C.

Mercoledì 2 ottobre sono previste precipitazioni diffuse sul veronese fino alla prima serata, poi più deboli e localizzate con possibili fasi asciutte. Le piogge e i rovesci transiteranno con più probabilità sulle basse pianure e sulle zone montane. Temperature in lieve calo nei valori massimi e venti in intensificazione dai quadranti orientali.

Nell’immagine: precipitazioni previste per la giornata di mercoledì dal modello ICON via meteoblue.com