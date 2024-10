Moto contro camion a Trevenzuolo, un ferito grave

Incidente tra moto e camion a Trevenzuolo, un ferito grave.

Dopo il tragico incidente che ha causato la morte di un ragazzo di 22 anni a Bussolengo, un altro scontro ha coinvolto un motociclista nella giornata di oggi, mercoledì 16: intorno alle 14.30 un camion e una moto si sono scontrate, per cause ancora da accertare, in via del Lavoro a Trevenzuolo.

Il bilancio dell’incidente è di una persona ferita in modo grave, trasportata in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento. Sul posto anche vigili del fuoco e polizia.

(notizia in aggiornamento)