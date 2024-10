Incidente a Roncà, trattore si ribalta.

Incidente nelle campagne di Roncà nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 16 ottobre: è accaduto intorno alle 14 in via Monti, quando per cause ancora da accertare un trattore si è improvvisamente ribaltato.

Sul posto i soccorritori del Suem 18 con ambulanze ed elicottero di Verona emergenza. La persona alla guida del trattore è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento.

(notizia in aggiornamento)