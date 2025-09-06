Tragico incidente in auto strada A4, un morto e un ferito.

Tragico incidente in autostrada A4 nella serata di ieri, venerdì 5 settembre: intorno alle 22 un’auto e un mezzo pesante si sono scontrati, per cause ancora da accertare, tra i caselli di Verona est e Verona sud, in direzione Milano. Secondo una prima ricostruzione l’auto avrebbe impattato contro il camion che in quel momento era fermo in una piazzola di sosta.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori del Suem 118 con ambulanza e automedica. Drammatico il bilancio dello scontro: una ragazza di poco più di 20 anni, Elisa Noventa, originaria di Brescia ma residente a Pisa, è deceduta, mentre un’altra persona, il giovane che si trovava alla guida dell’auto, è stata trasportata in ospedale in codice giallo. Al vaglio delle forze dell’ordine le cause dell’incidente.

++ notizia in aggiornamento ++