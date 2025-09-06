La tragedia sull’autostrada A4, tra i caselli di Verona est e Verona sud: Elisa Noventa, 22 anni, muore sul colpo, ferito un 25enne.

Lo schianto dell’auto contro il camion fermo sulla piazzola di sosta è avvenuto intorno alle 22 di ieri sera, venerdì 5 settembre, lungo l’autostrada A4, tra i caselli di Verona est e Verona sud. Alla guida dell’auto un ragazzo di 25 anni, seduta sul lato del passeggero Elisa Noventa, 22 anni, originaria di Rezzato, provincia di Brescia ma residente in Toscana, a Pisa.

Un impatto violento, quello della Bmw sulla quale viaggiavano i due ragazzi contro il camion, che a Elisa non ha lasciato scampo. Nonostante l’intervento dei soccorsi, vigile del fuoco e personale del Suem 118, per la ragazza non c’è stato nulla da fare, è deceduta sul posto. Ferito il 25enne che era alla guida, trasportato in codice giallo all’ospedale di Borgo Trento e non in pericolo di vita.

Su quanto accaduto, e sulle cause che hanno determinato il tragico incidente, indaga la polizia stradale di Verona sud.