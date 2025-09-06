Pedone investito in via Tevere a Verona, è grave in ospedale

Pedone investito in via Tevere a Verona, trasportato in codice rosso all’ospedale.
Un pedone è stato investito nella mattinata di oggi, sabato 6 settembre, a Verona: secondo le prime informazioni l’investimento è avvenuto, in circostanze ancora da chiarire, poco dopo le 10.30 in via Tevere, di fronte al supermercato Migross.
Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso del Suem 118. La persona investita è stata trasportata ij codice rosso all’ospedale di Borgo Trento. Al vaglio della polizia locale di Verona la ricostruzione dell’esatta dinamica dell’incidente.