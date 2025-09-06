Fuggita senza prestare soccorso l’auto che ha investito un uomo anziano davanti al supermercato Migross di Santa Lucia a Verona.

E’ fuggita senza prestare soccorso l’auto che nella mattinata di oggi, sabato 6 settembre, ha investito una persona, un anziano di 76 anni, proprio davanti al supermercato Migross di via Tevere, nel quartiere di Santa Lucia a Verona.

Secondo quanto ricostruito, poco dopo le 10.30 un’auto avrebbe travolto l’uomo che in quel momento stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, senza poi fermarsi ma proseguendo incurante di quanto accaduto. La polizia locale di Verona sta ascoltando testimoni e visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza per cercare di rintracciare il pirata della strada.