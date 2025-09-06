Un veronese ai vertici dei Giovani Albergatori del Veneto

Stefano Brusco, veronese di Caldiero, eletto vicepresidente dei Giovani Albergatori del Veneto nel corso dell’assemblea.

L’imprenditore Stefano Brusco, albergatore associato a Federalberghi Confcommercio Verona, è stato eletto vicepresidente dei Giovani Albergatori del Veneto nel corso dell’assemblea straordinaria in cui è stata scelta la squadra che affiancherà la neo-presidente Letizia Boscariol, albergatrice di Bibione. Vicepresidente vicario è Giovanni Maregotto di Federalberghi Terme Abano Montegrotto.



L’incontro di insediamento si è svolto nella sede dell’Associazione Jesolana Albergatori. Tra i presenti, anche il massimo esponente di Federalberghi Veneto, Massimiliano Schiavon, e il presidente nazionale dei Giovani Albergatori, Fabio Raimondo.



“Accolgo con soddisfazione questa nomina, che garantisce una meritata rilevanza a Verona nel contesto regionale, in un momento particolarmente delicato per la categoria – il commento di Brusco, classe 1988, esponente della quarta generazione nell’omonimo hotel di Caldiero –. Il problema più importante che la nostra categoria, e in particolare noi giovani albergatori, ci troviamo ad affrontare riguarda il reperimento di personale: per questo Federalberghi Veneto ha avviato un rapporto forte con gli ITS e le scuole superiori. Questo è un mestiere che richiede grande passione, ma che può dare grandi soddisfazioni”.



Soddisfazione viene espressa anche dai vertici di Confcommercio Verona, di cui Federalberghi è una delle componenti di maggior rilievo: “Una nomina che è anche un riconoscimento all’impegno e al lavoro portato avanti quotidianamente dal nostro sistema per supportare e tutelare gli imprenditori del terziario di mercato e del turismo”, il commento del presidente Paolo Arena e del direttore generale Nicola Dal Dosso.