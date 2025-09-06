Un 25enne è stato arrestato dopo aver tentato di rubare una bici in via Roma, a Verona, seminando il panico durante la fuga.

Una serata tranquilla che si è trasformata in un’improvvisa scena da film d’azione nel cuore del centro storico di Verona. Erano circa le 23 di ieri sera, sabato 6 settembre, quando un 25enne tunisino, visibilmente alterato, ha tentato di rubare una bicicletta regolarmente parcheggiata in via Roma.

A rovinargli i piani, alcuni cittadini che lo hanno notato mentre cercava di forzare il mezzo e lo costringevano a una repentina fuga. Nel disperato tentativo di scappare, il giovane ha attraversato la strada e, senza alcun riguardo, ha spintonato alcuni clienti seduti all’esterno di un ristorante intenti semplicemente a godersi il sabato sera, seminando il panico tra i presenti.

Intercettato in corso Cavour.

Scattate immediatamente le ricerche da parte delle forze dell’ordine, il fuggitivo è stato intercettato poco dopo, quasi nell’immediato, in corso Cavour. Ma anche in quel momento non si è arreso facilmente: alla vista dei carabinieri della Radiomobile di Verona ha dato in escandescenze e ha opposto attiva resistenza, reagendo con calci, pugni e morsi nel tentativo di sottrarsi al controllo.

Bloccato dopo una breve colluttazione è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e accompagnato presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale di via Salvo D’Acquisto, dove ha trascorso la notte.

Nella mattinata odierna, su disposizione della Procura della Repubblica di Verona è stato condotto innanzi al Giudice del Tribunale scaligero il quale ha convalidato l’arresto, rinviato l’udienza e disposta la liberazione del giovane.