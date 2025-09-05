Anche Villafranca di Verona partecipa all’Italian Motor Week con Città dei Motori: il programma delle iniziative.

Villafranca partecipa all’Italian Motor Week 2025 con Città dei Motori, la rete nazionale dei Comuni italiani con vocazione motoristica (produzione, sport, cultura), nata in ambito Anci per promuovere e tutelare il patrimonio motoristico diffuso.

Oggi risultano con Villafranca di Verona altri 37 Comuni soci, distribuiti in più regioni, con musei aziendali, collezioni, circuiti, archivi e rievocazioni storiche. Italian Motor Week (IMW) è la settimana nazionale promossa da Città dei Motori che, con calendario diffuso e mappa interattiva, celebra marchi, luoghi, persone ed eccellenze motoristiche in tutta Italia, con l’obiettivo di promuovere il patrimonio motoristico nazionale. L’edizione 2025 è programmata dal 13 al 21 settembre con un calendario di iniziative organizzate dalle città aderenti.

Il programma di Villafranca.

Villafranca di Verona prende parte all’Italian Motor Week con il seguente programma:

13 e 14 settembre 2025 – visite gratuite al Museo Nicolis fino ad esaurimento posti

fino ad esaurimento posti Dal 19 al 28 settembre 2025, Palazzo Bottagisio – Mostra artistica “Arte e motori della Mille Miglia a Villafranca di Verona” . Mostra organizzata dall’Associazione MiConTì con ingresso libero negli orari di apertura del Museo (sabato dalle 15:30 alle 18:30 e domenica dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:30 alle 18:30)

(sabato dalle 15:30 alle 18:30 e domenica dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:30 alle 18:30) dal 19 al 21 settembre 2025, manifestazione “Castello dei Sapori e dei Motori”, a cura dell’Associazione JoyEvents, con la partecipazione del Veteran Car Club di Villafranca di Verona, che esporrà auto d’epoca.

“Le edizioni precedenti – dichiara il sindaco Roberto Dall’Oca – con un pubblico in crescendo (140mila per Italian Motor Week 2024, 100mila presenze l’anno precedente) hanno dimostrato la grande validità turistica dell’iniziativa grazie alla capillarità della Rete e siamo dunque orgogliosi di dare continuità a questa manifestazione in collaborazione con il Museo Nicolis, che rappresenta un’ eccellenza a livello mondiale sul nostro territorio”.

“Per il Museo Nicolis, far parte di Italian Motor Week significa valorizzare il nostro territorio – dichiara Silvia Nicolis -, non solo da un punto di vista culturale, ma anche turistico. Il nostro museo è un’attrazione internazionale che racconta la storia della mobilità in modo unico. “Includere” per noi, significa anche dare la possibilità ai villafranchesi di scoprire le collezioni gratuitamente, affinché la passione per l’auto e la cultura della mobilità possano essere un’esperienza accessibile a tutti”.