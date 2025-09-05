La musica di Verona Beat risuona sotto le mura di Soave

Tappa a Soave di Verona Beat.

È stata presentata oggi, venerdì 5 settembre, nella Sala Rossa del Palazzo Scaligero, la manifestazione “Soave – Verona Beat”, in programma sabato 13 settembre al Parco della Rimembranza.

La manifestazione è uno degli appuntamenti dell’evento itinerante “Verona Beat”, che prende il nome da una famosa canzone del gruppo “I Gatti di Vicolo Miracoli” e celebra l’epoca e i suoni della musica beat veronese degli anni ’60 e ’70, che ha animato la città e la provincia, facendo del territorio scaligero uno dei riferimenti nazionali di allora.

Sul palco a Soave.

A Soave, il 13 settembre, saliranno sul palco ospiti speciali e alcune delle band storiche e dei protagonisti della musica di quegli anni, come: Mal dei Primitives; Dino; i FormulaTre con il co-fondatore Gabriele Lorenzi; i Nuovi Angeli con Paki Canzi e Marco Bonino; Gian Pieretti; i Delfini con Renzo Levi Minzi; i Rokes; i New Dada con Giorgio Fazzini e Gilberto Ziglioli; Marco Bonino che porterà un omaggio ai Beatles; i Riders; Evasi; Pop Crak Band e Dragon Fly.

L’evento è organizzato dalla Pro Loco di Soave, con il patrocinio del Comune, dell’assessorato alla Cultura e Turismo e della Provincia di Verona, e con il contributo di Destination Verona Garda Foundation e della Camera di Commercio di Verona. L’obiettivo della serata sarà valorizzare la storia musicale del territorio, nel contesto suggestivo del Parco della Rimembranza, sotto le mura di Soave, dove verranno allestiti anche alcuni stand enogastronomici. Per informazioni: Pro Loco Soave Aps, 375 840 7683.

Il progetto “Verona Beat” nasce nel 1983 per iniziativa di Renato dei Kings. Successivamente, è stato ripreso da Giò Zampieri, che ha dato un nuovo impulso all’iniziativa, promuovendola in un “tour” che porta lo spirito e l’atmosfera della beat in diverse località, del veronese e del Veneto.

Sono intervenuti alla presentazione: l’assessore alla Cultura e Turismo del Comune di Soave, Regina Minchio; la vicepresidente dell’Associazione Pro Loco Soave APS, Elisa Quatrini; il direttore artistico dell’evento, Giò Zampieri e la presentatrice, Francesca Vitaliani.