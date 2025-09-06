Incidente tra quattro auto sulla strada provinciale 6 a Grezzana: ci sono feriti, una giovane estratta dai vigili del fuoco.

Paura nella serata di sabato lungo la strada provinciale 6 della Lessinia a Grezzana, dove intorno alle 21.30 quattro auto sono rimaste coinvolte in un violento incidente, solo pochi minuti prima di quello che in autostrada A4 è costato la vita a una ragazza di 20 anni. La polizia locale sta ricostruendo la dinamica dello scontro, che ha reso necessaria la chiusura temporanea della carreggiata per consentire i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con due mezzi: oltre a mettere in sicurezza i veicoli, hanno estratto da un’auto una ragazza rimasta incastrata nell’abitacolo. La giovane è stata affidata alle cure dei sanitari e non sarebbe in pericolo di vita. Feriti in maniera meno grave gli altri occupanti dei veicoli coinvolti.