Aggredisce i tassisti in stazione e danneggia un locale in corso Porta Nuova: 37enne arrestato dalla polizia di Verona.

E’ stato arrestato dalla polizia l’uomo che ha minacciato e aggredito, come segnalato da Confcommercio Verona, alcuni tassisti in stazione a Verona Porta Nuova. Prima ha lanciato delle bottiglie di vetro verso dei taxi posteggiati in piazzale XXV Aprile e ha minacciato uno dei conducenti, poi si è recato presso un esercizio pubblico in corso Porta Nuova per inveire contro il personale in servizio e danneggiare parti del locale, per poi scagliarsi contro gli agenti intervenuti.

Il cittadino marocchino di 37 anni, già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, è stato quindi arrestato dalla polizia di Stato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate, danneggiamento aggravato, minaccia grave aggravata, rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale.

Cosa è successo.

Tutto è iniziato intorno a mezzanotte. Gli agenti delle Volanti, in servizio nella zona, sono intervenuti in piazzale XXV Aprile a seguito della segnalazione, da parte di un tassista in servizio notturno, alla Centrale Operativa di una persona che, a bordo di una bicicletta, stava lanciando delle bottiglie sui taxi in sosta. In particolare, da quanto appreso, il trentasettenne avrebbe inveito contro la categoria di taxisti, minacciando i presenti, e poi avrebbe scagliato una bottiglia dapprima sulla portiera di un taxi e poi sul lunotto posteriore, infrangendolo e quindi impedendo al conducente di continuare a prestare il suo servizio.

Il cittadino straniero è stato intercettato e bloccato dai militari dell’esercito impiegati nel servizio “Stazioni Sicure” e, quindi, condotto dagli agenti in Questura.

Il 37enne, in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno, è stato, quindi, denunciato per danneggiamento aggravato, minacce aggravate, interruzione di pubblico servizio, false attestazioni fornite a pubblico ufficiale e resistenza a pubblico ufficiale e nei suoi confronti è stata elevata la misura di prevenzione del foglio di via, con ordine di lasciare il territorio del Comune di Verona, entro una ora dalla notifica del provvedimento, e il divieto di farvi ritorno per tre anni.

Danneggiato un locale in corso Porta Nuova.

Un’ora dopo aver lasciato la Questura, intorno alle 13.30, gli agenti delle volanti sono nuovamente intervenuti presso un esercizio pubblico di corso Porta Nuova, per la segnalazione di un soggetto resosi responsabile di danneggiamento. Giunti sul posto, gli operatori di polizia hanno immediatamente individuato l’autore, riconoscendolo come lo stesso poco prima denunciato.

Secondo quando appurato dai poliziotti, anche grazie alle informazioni fornite dalla dipendente e dal titolare dell’esercizio pubblico, il trentasettenne si sarebbe presentato al locale, con atteggiamento aggressivo e violento, per ottenere una consumazione senza voler pagare. A seguito del rifiuto della dipendente, il cittadino marocchino avrebbe minacciato la dipendente stessa, inveendo contro di lei, e danneggiato una televisione presente nel locale.

Alla richiesta di fornire le proprie generalità, ha opposto resistenza, tanto da rendere necessario per gli operatori il ricorso alle cure mediche presso l’ospedale Borgo Roma. Il trentasettenne marocchino è stato, quindi, arrestato.