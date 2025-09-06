Previsioni meteo a Verona per il fine settimana.
Salve amici di Meteo 4 Verona, eccoci anche questa settimana con l’appuntamento delle previsioni del tempo per Verona e provincia per il weekend.
Situazione.
E’ prevista la rimonta di una cellula di alta pressione che abbraccerà tutto il bacino del Mediterraneo, proprio a partire da questo fine settimana, al momento le perturbazioni atlantiche restano lontane dalle nostre regioni.
Previsioni meteo per Verona.
Per sabato al mattino ancora qualche nube ma di poco conto, dal pomeriggio atteso un cielo quasi sereno se non del tutto sereno con tanto spazio al sole, per il ritorno dell’estate, sebbene senza alcun eccesso termico. Venti che ruotano da nord prima e da est successivamente.
Per domenica bellissima giornata estiva con cielo in prevalenza sereno, al massimo con la presenza di qualche velatura innocua. Bel tempo che dura fino a sera, associato ad un aumento generale delle temperature che superano i 30 gradi nei valori massimi.
Tendenza.
Almeno fino a metà settimana permangono condizioni di bel tempo estivo. In seguito è probabile il cedimento della struttura di alta pressione con il ritorno a condizioni di maggiore variabilità e con un conseguente calo termico.