Giornata di sangue sulle strade veronesi: in poche ore due morti in due incidenti, il primo a Veronella e il secondo a Grezzana.

Due incidenti mortali in poche ore nella giornata di oggi, venerdì 29 agosto, sulle strade veronesi, vittime due giovanissimi. Non ce l’ha fatta il motociclista ventenne che in mattinata si è scontrato in fase di sorpasso con un’auto d’epoca sulla provinciale 7, in via Nuova Padovana, tra Veronella e Cologna Veneta.

Trasportato con l’elicottero di Verona emergenza in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento, il giovane, che era residente a Zimella, è morto poco dopo il ricovero per le gravi ferite riportate nello scontro con l’auto d’epoca, guidata da un 39enne.

A Grezzana un’altra giovane vittima.

Nel pomeriggio un altro incidente mortale a Grezzana, in via Praro di Azzago, nella frazione di Azzago. Anche in questo caso lo scontro tra un mezzo agricolo e una moto, uno scooter, condotta da un ragazzo di 16 anni, avvenuto intorno alle 16.30, si è rivelato fatale: il ragazzo è deceduto sul posto per le gravi ferite riportate. Ferito anche il guidatore del mezzo agricolo. Al vaglio delle forze dell’ordine la dinamica di quanto accaduto.

In mattinata, un altro incidente si era verificato a Pressana, dove un pedone è stato investito da un’auto e si trova attualmente ricoverato in gravi condizioni.