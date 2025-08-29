Incidente tra auto e camion in tangenziale sud a San Giovanni Lupatoto.
Incidente tra un’auto e un camion nel pomeriggio di oggi, venerdì 29 agosto, in tangenziale sud nel Veronese. Secondo quanto ricostruito, i due mezzi si sono scontrati, per cause ancora da accertare, poco dopo le 16 nel territorio del comune di San Giovanni Lupatoto, in direzione di San Martino Buon Albergo.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i soccorritori del Suem 118 con ambulanze ed elicottero di Verona emergenza. Al vaglio delle forze dell’ordine l’esatta dinamica dell’incidente.
++ notizia in aggiornamento ++