Incidente tra auto e moto a Veronella, grave motociclista.
Ancora un incidente tra auto e moto nella mattinata di oggi, venerdì 29 agosto, sulle strade veronesi: secondo le prime informazioni, i due mezzi si sono scontrati, in fase di sorpasso, mentre percorrevano via Nuova Padovana a Veronella.
Sul posto sono intervenuti i soccorritori del Suem 118 con ambulanza ed elicottero di Verona emergenza. Il motociclista, dopo essere stato stabilizzato, è stato elitrasportato in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento, a Verona. Al vaglio delle forze dell’ordine l’esatta dinamica dell’incidente.
