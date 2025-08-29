L’edizione 2025 del Tocatì, il festival dei Giochi in Strada di Verona, si svolgerà per la seconda volta a Veronetta.

Tocatì, il festival Internazionale dei Giochi in Strada di Verona torna per il secondo anno a Veronetta. La location, scelta per l’edizione 2024 dopo 22 anni di allestimenti nella sola area del centro storico, è risultata infatti una proposta di successo, che ha consentito di valorizzare un quartiere storico della città, facendo conoscere meglio la sua storia e i suoi luoghi non ancora noti a molti veronesi e offrendo ulteriori suggestioni ad una manifestazione davvero speciale, apprezzata e riconosciuta in tutto il mondo.

Una scelta presa dall’amministrazione e dall’Associazione Giochi Antichi, che fra le tante proposte e novità, ha permesso al pubblico del Tocatì, riconosciuto nel 2022 come Buona Pratica Unesco, di entrare in relazione con una parte importante del patrimonio culturale materiale della città, le mura magistrali, che sono un aspetto distintivo di Veronetta.

I giochi tradizionali, fondati sulla gratuità, sull’utilizzo degli spazi pubblici e sul carattere non professionistico, rappresentano un prezioso strumento di inclusione sociale e favoriscono la costruzione di comunità aperte e accoglienti, basate su valori culturali che si distinguono dalla logica della competizione e dell’agonismo.

Uno degli elementi che caratterizzano questi giochi è il loro legame con i luoghi: piazze, strade, cortili, osterie, ambienti naturali e siti storici si trasformano in scenari vivi che rafforzano il senso di appartenenza e incentivano la cura degli spazi, in quanto contesti quotidianamente abitati e condivisi dalle comunità.

“Valorizzato il quartiere di Veronetta”.

“In questo quadro – commenta l’assessora ai Rapporti con l’Unesco Marta Ugolini –, l’amministrazione comunale esprime la propria gratitudine ad Aga per aver accettato, e vinto, la sfida di portare il festival internazionale Tocatì a Veronetta nel 2024. Una scelta che ha significato rinunciare alla facile attrattività del centro storico, per dar vita a esperienze di gioco e di festival ancora più coinvolgenti, capaci di valorizzare quartieri, relazioni e nuove forme di partecipazione cittadina. Un impegno che prosegue anche quest’anno, confermando la volontà comune di diffondere la cultura del gioco come patrimonio vivo e condiviso in tutta la città”.

L’appuntamento per l’edizione 2025 è per il fine settimana dal 19 al 21 settembre e il Paese ospite sarà la Nuova Zelanda, con la speciale e significativa partecipazione della delegazione del popolo Maori. Anche quest’anno la manifestazione punta ad offrire l’opportunità di vivere il quartiere di Veronetta in modo nuovo, mettendone in luce la storia e le vocazioni culturali, restituendolo agli abitanti e ai visitatori come un luogo da vivere e non solo da attraversare.