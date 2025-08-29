Trail delle Mura di Verona: divieti, traffico e modifiche alla viabilità

Divieti e modifiche alla viabilità per il Trail delle Mura di Verona.

Divieti e modifiche alla viabilità: in occasione della corsa notturna Trail delle Mura che si terrà sabato 30 agosto con partenza da piazza San Zeno diramandosi nelle vie della città seguendo due percorsi, la competitiva di 17 km e la la Family Night Trail di 8 km, sono stati istituiti i seguenti provvedimenti viabilistici.

Divieti tracciato di gara.

Dalle ore 20.30 fino a termine esigenze del 30 agosto, viene istituito il divieto di transito, in lungadige San Giorgio e Regaste San Zeno.



Dalle ore 20 alle ore 24, e per il tempo strettamente riservato al passaggio dei partecipanti, del 30 agosto, viene istituito il divieto di transito, ad esclusione dei mezzi di pronto intervento e soccorso e degli organizzatori, nelle seguenti vie e piazze:

via Porta San Zeno, Piazza San Zeno, piazza Pozza, via Lenotti, via Scarsellini, via San Giuseppe, piazza Portichetti, Rigaste San Zeno, via San Zeno in Oratorio, Largo Don Bosco, corso Castelvecchio (corsia lato Adige da Largo Don Bosco al Ponte di Castelvecchio), Ponte Castelvecchio, l.ge Campagnola (corsia lato Adige), l.ge Matteotti (corsia lato Adige da Ponte della Vittoria a via Prato Santo ), l.ge Matteotti (da via Prato Santo a Ponte Garibaldi), l.ge San Giorgio, piazzetta San Giorgio, via Breccia San Giorgio, via Santo Stefano, via Regaste Redentore, via Breccia San Giorgio, via Tirapelle, Salita del Monte Carmelo, attraversamento viale dei Colli, via Donati, via San Mattia, via Santa Giuliana, via Sommavalle, via Bonuzzo Sant’Anna, via Toricelle, via Sottocastello, Strada Castellana, attraversamento via Caroto, via San Zeno in Monte, vicolo Castel San Felice, piazzetta Nazareth, via Nazareth, via Fontane di Sopra, vicolo San Pietro, via Castel San Pietro, attraversamento via Regaste Redentore, Ponte Pietra, via Ponte Pietra, via Cappelletta, via Pigna, via San Mamaso, via S. Egidio, via Cadrega, piazzetta Ottolini, via Dietro Santa Eufemia, via Seghe Santa Eufemia, l.ge Panvinio, via Diaz, Ponte della Vittoria, l.ge Campagnola, l.ge Cangrande, Strada dell’alzaia Tolo Da Re, Ponte Catena, via Porta Catena, via Torretta, attraversamento via Pontida, vicolo Abazia e piazza San Zeno.



Il 30 agosto, in deroga ai divieti esistenti, viene autorizzato il transito dei concorrenti, per il tempo strettamente necessario al passaggio, sulle corsie preferenziali.

Altri divieti.

Divieto di transito.

Dalle ore 15 del 30 agosto alle ore 1 del 31 agosto viene istituito il divieto di transito nelle diramazioni di piazza Pozza e via Porta San Zeno, eccetto i veicoli del TPL.

Dalle ore 18.30 alle ore 22.30, del 30 agosto, viene istituito il divieto di transito ad esclusione dei mezzi dei partecipanti e dei mezzi dei clienti diretti al ristorante Re Teodorico, nel piazzale di Castel San Pietro.

Dalle ore 20.45 alle ore 23 del 30 agosto, viene istituito il divieto di transito, dall’incrocio di via Da Vico all’altezza di via Pontida.

Divieti di sosta.

Dalle ore 6 del 30 agosto alle ore 3 del 31 agosto, viene istituito il divieto di sosta con facoltà di rimozione in piazza San Zeno, su tutta l’area destinata a parcheggio.



Dalle ore 15 alle ore 24 del 30 agosto viene istituito il divieto di transito ed il divieto di sosta con facoltà di rimozione in vicolo Abazia, ad eccezione dello stallo disabili.



Dalle ore 9 del 30 agosto alle ore 1 del 31 agosto, viene istituito il divieto di sosta con facoltà facoltà di rimozione, in piazza Pozza, lungo tutte le diramazioni della piazza stessa, ambo i lati, ed in via Porta San Zeno.

In deroga al divieto di sosta è consentita la sosta dei veicoli in piazza Pozza autorizzati dall’organizzazione dell’evento.



Dalle ore 8 del 30 agosto alle ore 1 del 31 agosto, viene istituito il divieto di sosta con facoltà di rimozione eccetto TAXI in via Porta San Zeno all’altezza del civico 2.

Dalle ore 13 del 30 agosto alle ore 1 del 31 agosto, viene istituito il divieto di sosta con facoltà di rimozione, in lungadige Panvinio, di fronte il civico n. 39.

Altre modifiche viarie.

Dalle ore 20.30 alle ore 21, del 30 agosto, viene istituito il senso unico alternato, nel tratto e con direzione da corso Castelvecchio fino al Ponte di Castelvecchio/Largo Don Bosco, con l’ausilio di movieri a terra.



Dalle ore 8 del 30 agosto alle ore 1 del 31 agosto, viene revocato il parcheggio dei taxi in piazza S. Zeno.



Dalle ore 6 del 30 agosto alle ore 1 del 31 agosto, viene istituito n. 1 (uno) spazio temporaneo riservato alla sosta dei veicoli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, munite del contrassegno speciale, in piazza Pozza davanti i civici 31- 33, sul lato edifici, parallelo all’asse stradale, in sostituzione di quello non usufruibile di piazza San Zeno.