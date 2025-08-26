Verona, la notte corre sui bastioni: torna il Trail delle Mura

Le Mura prendono vita: torna il trail notturno che per chi ama lo sport “Unesco”.

Verona si prepara a vivere una delle sue notti più suggestive all’insegna dello sport: sabato 30 agosto torna il Trail delle Mura. Si tratta della corsa cittadina in notturna che attraversa luoghi storici e panoramici del capoluogo scaligero, trasformando le vie illuminate e le antiche fortificazioni in un grande palcoscenico a cielo aperto.

L’evento, organizzato da VRM Team asd e inserito nel Calendario Nazionale FIDAL, partirà come da tradizione da piazza San Zeno alle 20.30. Due i percorsi proposti: la gara competitiva di 17 chilometri con un dislivello di circa 400 metri e la Family Night Trail di 8 chilometri, non competitiva e adatta anche a chi vuole camminare tra le bellezze del centro storico.

Il percorso.

Il tracciato competitivo porterà gli atleti nel cuore della città antica, toccando Castelvecchio, il ponte sull’Adige e San Giorgio in Braida. Da lì si salirà sulle celebri “lasagne” austriache, antiche strade militari in pietra che conducono fino a Forte San Mattia, Sommavalle e Castel San Felice, passando per il Parco delle Mura, patrimonio Unesco. Due i punti ristoro: a San Mattia (km 4) e a Castel San Pietro (km 12,5). La serata si concluderà in piazza San Zeno con il tradizionale “terzo tempo”.

Evento sostenibile.

Anche quest’anno il Trail aderisce alla campagna “Io non getto i miei rifiuti” e conferma l’impegno per la sostenibilità: non verranno distribuiti bicchieri monouso, ma sarà necessario portare borraccia o contenitore personale.

Iscrizioni e costi.

Le iscrizioni online sono aperte fino al 27 agosto sulla piattaforma Endu e presso il Verona Marathon Hub. È possibile registrarsi anche il giorno dell’evento allo stand in piazza San Zeno, dalle 15 alle 20.

Competitiva (17 km): 35 euro, 40 euro il giorno della gara.

il giorno della gara. Non competitiva (8 km): 12 euro, 15 euro il giorno della gara.

Per i partecipanti alla competitiva è obbligatoria la lampada frontale.

Programma di sabato 30 agosto.

Dalle 15.00 alle 20.00 : iscrizioni in piazza San Zeno.

: iscrizioni in piazza San Zeno. Ore 20.30: partenza di entrambe le corse .

. Dalle 22.30 circa: arrivo e festa finale in piazza San Zeno.

La manifestazione gode del patrocinio della Regione Veneto e del Comune di Verona ed è sostenuta da Bcc Veneto, Cerpelloni Srl, Mamma Emma, Zuegg, Ledlenser e Maurten. Tutti i dettagli e i tracciati sono disponibili sul sito ufficiale: traildellemura.run.