Al castello di Montorio appuntamento con il violino di Lisa Agnelli

Lisa Agnelli al castello di Montorio.

Domani, sabato 30 agosto, nell’incantevole scenario del Castello di Montorio, la violinista di fama internazionale Lisa Agnelli presenterà un concerto che promette di fondere il linguaggio raffinato del violino classico con l’energia pulsante del pop e del rock. Accompagnata al pianoforte da Lorenzo Bertasi, alla chitarra da Daniele Guasco e alla batteria da Massimo Avesani, Lisa offrirà al pubblico un’esperienza emotiva profonda, sospesa tra nostalgia e contemporaneità, suonando cover dei Coldplay e dei Queen.

Diplomata al Conservatorio “L. Campiani” di Mantova, Lisa Agnelli ha affinato la sua tecnica con il celebre violinista G. Angeleri, vincitore del Premio Paganini. Ha partecipato a masterclass di rilievo con P. Masi, Kyoko Takezawa, Ivry Gitlis, M. Sciarretta e P. Andriotti in Austria. La sua carriera l’ha vista collaborare con prestigiose orchestre internazionali come la London Beethoven Symphony di Londra e la Zurich Symphony Orchestra. Lisa si è esibita in rinomati teatri italiani, tra i quali il Teatro Ariston di Sanremo, la Fenice di Venezia, l’Arena di Verona, il Teatro Sociale e il Bibiena di Mantova. Sul fronte pop e rock, ha condiviso il palco con artisti del calibro di Imagine Dragons, Eros Ramazzotti, Renato Zero e Tony Renis, e più recentemente si dedica a produzioni crossover pop‑rock.

L’appuntamento, fissato per domani sabato 30 agosto alle ore 21, sarà un evento da vivere con il cuore, immersi in un’atmosfera magica fatta di suoni pulsanti e luci delicate, per una sinergia raffinata tra linguaggi musicali diversi. Il biglietto di ingresso costa 10 euro, il parcheggio è gratuito.