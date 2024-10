Rubano vestiti e profumi nei negozi di mezza provincia, quattro arrestati in Valpolicella

Quattro persone, due uomini e due donne, sono state arrestate a San Pietro in Cariano dopo una serie di furti nei negozi della zona.

Nel pomeriggio di ieri, venerdì 25, i carabinieri di San Pietro in Cariano hanno arrestato quattro cittadini rumeni, di età compresa tra i 20 e i 27 anni, poiché sorpresi a bordo di autovettura nel parcheggio del supermercato “Prix”, in possesso di svariata merce provento di furto, del valore complessivo di più di mille euro.

Nello specifico i militari notavano la presenza di una Bmw di colore scuro, con targa straniera e con a bordo due donne e due uomini, fermi al parcheggio del supermercato, con atteggiamento particolarmente sospetto, tanto da spingere i miliari ad effettuare un controllo. I quattro, già noti alle forze dell’ordine e residenti nella provincia lombarda, già al sopraggiungere dei militari si mostravano immediatamente in estrema difficoltà, tanto da non essere in grado di spiegare le ragioni della loro presenza in Valpolicella.

Il successivo controllo consentiva di scovare, occultati nel bagagliaio, decine e decine di capi di abbigliamento, di confezioni di profumi, cosmetici e creme adesive per protesi dentaria di varie marche, tutte ancora confezionate ed etichettate. Tutta merce risultata, poi, rubata in vari esercizi commerciali della provincia nelle prime ore dello stesso pomeriggio.

Dell’arresto veniva data immediata comunicazione al pm di turno della Procura della Repubblica di Verona che disponeva, per la mattinata odierna, il processo con rito direttissimo innanzi al Giudice del Tribunale scaligero, che convalidava gli arresti, disponeva per i 4 arrestati la misura cautelare del divieto di dimora nella Provincia di Verona e rinviava l’udienza.