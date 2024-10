Famiglia in gita in Valsorda, la madre precipita: 51enne salvata dal Soccorso alpino

Gita familiare in Valsorda, la madre cade da 5 metri: recuperata dal Soccorso alpino di Verona e trasportata in ospedale.

Erano circa le 19 di ieri, sabato 12, quando il Soccorso alpino di Verona è stato attivato per una famiglia di escursionisti in difficoltà in Valsorda.

La coppia con due figli minorenni era uscita fuori sentiero nel bosco e la donna, una 51enne di San Giovanni Lupatoto, era scivolata cadendo da un salto di 5 metri. Una squadra, che stava seguendo un corso sanitario in base, è partita immediatamente seguita poi da una seconda: in tutto otto soccorritori, compresi 4 sanitari tra i quali un medico. All’inizio non è stato semplice per il Soccorso alpino risalire alle coordinate del punto in cui si trovavano le persone in difficoltà, dentro una stretta valle, ma alla fine gli operatori sono riusciti ad arrivare alla posizione, dove uno dei ragazzi attendeva la squadra.

Scesi dall’infortunata, i soccorritori hanno appurato che la situazione era più grave del previsto, la donna lamentava dolori al bacino e aveva riportato un trauma al volto. Prestate le prime cure, l’infortunata è stata imbarellata e spostata con il supporto di manovre di corda fino al sentiero, per essere poi condotta all’ambulanza, che l’ha trasportata all’ospedale di Borgo Trento in codice giallo. Le squadre sono rientrate verso le 23.