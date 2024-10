Banda del bancomat, quattro colpi in una notte: bottino da 40mila euro a Villafranca

Banda del bancomat in azione nel Veronese, quattro spaccate in una sola notte: a segno solo quella a Villafranca.

Banda del bancomat in azione nel Veronese: nella notte tra venerdì e sabato una banda di criminali ha messo in atto una serie di attacchi a sportelli bancomat in provincia di Verona, colpendo quattro volte ma riuscendo a fare bottino solo in un caso.

Il primo tentativo si è verificato a Nogara, ma i ladri non sono riusciti a far saltare l’Atm. La stessa scena si è ripetuta a Bovolone e Ca’ di David, dove i malviventi hanno desistito prima di portare a termine i furti. Il colpo è andato invece a segno a Villafranca, presso la Bper di via Portogallo. Qui, i ladri hanno fatto esplodere lo sportello e hanno svuotato la cassa automatica, rubando circa 40mila euro, probabilmente perché lo sportello era stato ricaricato poco prima.

Le forze dell’ordine sono ora impegnate nelle indagini per risalire ai responsabili. Sul caso stanno lavorando i carabinieri di Villafranca, supportati dalla sezione Investigazioni Scientifiche del nucleo investigativo del Comando provinciale di Verona.