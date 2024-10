Cane cade in una vasca piena d’acqua e rischia di annegare: salvato

Cane rischia di annegare a Sommacampagna: salvato dai vigili del fuoco.

Questa mattina, domenica 13 ottobre, intorno alle 9.30, i vigili del fuoco sono intervenuti, a Sommacampagna in via Bussolengo, per soccorrere un cane caduto in una vasca di contenimento d’acque piovane.

L’animale, un setter inglese, era a passeggio con il suo padrone quando è scivolato all’interno della vasca non riuscendo più a risalire. I vigili del fuoco, giunti da Verona con un fuoristrada un autopompa e 5 operatori, hanno tagliato la recinzione che delimitava la vasca per raggiungere e recuperare l’animale che esanime stava per annegare. Portato in zona sicura, i vigili del fuoco hanno accudito e ripulito l’animale prima di riconsegnarlo al proprietario. Le operazioni di salvataggio si sono concluse intorno alle ore 10.40.