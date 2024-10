Parco invaso dal bruco americano, Bovolone mette i sigilli

Bovolone, chiuso il parco del centro sportivo Crosare invaso dal bruco americano.

Invaso dal bruco americano, Bovolone chiude il parco. La massiccia presenza del bruco americano, noto scientificamente come Hyphantria cunea, ha infatti colpito quattro aree verdi del comune di Bovolone, spingendo le autorità a intervenire. Il parco del centro sociale sportivo Crosare, in via Ca’ Persa, è stato chiuso giovedì con un’ordinanza firmata dal sindaco Orfeo Pozzani, per consentire le operazioni di bonifica affidate a una ditta specializzata.

Le larve dell’insetto, pur non pericolose per la salute umana o animale, hanno defogliato diversi alberi e infestato l’erba e gli arredi pubblici del parco. La chiusura è stata disposta per prevenire possibili rischi igienico-sanitari per i frequentatori dell’area verde. “Il lepidottero non rappresenta un pericolo diretto, ma il contatto con le larve può causare disagi”, si legge nell’ordinanza.

L’intervento si concentra sul ripristino delle condizioni di sicurezza e la riapertura del parco è prevista dopo la completa eliminazione dell’infestazione.