Esplosione di Castel d’Azzano, per l’autopsia i tre carabinieri sono morti per traumi da schiacciamento, e non per le ustioni.
Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco Piffari, i tre carabinieri rimasti uccisi nell’esplosione del casolare di Castel d’Azzano, sono morti per trauma da schiacciamento. È quanto emerso dall’autopsia eseguita all’Istituto di Medicina legale del Policlinico di Borgo Roma, a Verona.
Secondo i primi risultati degli esami, non sarebbero state le ustioni provocate dall’incendio a causare il decesso dei tre militari dell’Arma, ma il crollo della struttura in seguito alla violenta esplosione.
- In centinaia alla camera ardente per i tre carabinieri morti. Le lacrime dei colleghi.
- L’ondata di solidarietà, fiori davanti alle caserme dei carabinieri in tutta Italia.
Le vittime facevano parte della squadra speciale Api (Aliquota di primo intervento), addestrata per operazioni ad alto rischio. I tre carabinieri, equipaggiati con caschetto, scudo, divise operative e armi lunghe, sarebbero stati colti di sorpresa dal cedimento improvviso dell’edificio, che non ha lasciato loro scampo.
- Il boato nel cuore della notte, la tragica fine di tre carabinieri, i fratelli arrestati: cronaca di una follia.
- La tragedia di Castel d’Azzano: chi erano i tre carabinieri caduti in servizio.
- A Padova i funerali dei tre carabinieri, fissata la data: sarà lutto nazionale.
- Bollettino feriti: due carabinieri in terapia intensiva, intubata la Ramponi.
- La strage annunciata: “Facciamo esplodere tutto”.
- I fratelli Ramponi accusati di strage: saranno sentiti dal giudice.
- Lutto a Castel d’Azzano: stasera fiaccolata per i carabinieri caduti.