Fiori e messaggi davanti alle caserme dei carabinieri in tutta Italia: ondata di solidarietà dopo la tragedia di Castel d’Azzano.

Sono moltissimi i cittadini in tutta Italia che hanno voluto esprimere vicinanza e solidarietà all’Arma dei carabinieri dopo la tragica morte dei tre militari, uccisi nell’esplosione di Castel d’Azzano. Un profondo sentimento di commozione e solidarietà che sta attraversando il Paese.

Dal Friuli Venezia Giulia al Molise, alla Campania, all’Emilia Romagna, un po’ in tutta Italia tantissimi hanno voluto portare un fiore, un bigliettino, un messaggio. Un gesto semplice ma carico di significato, volto a testimoniare rispetto, riconoscenza e partecipazione al lutto.

Così come in centinaia stanno sfilato, dalla serata di giovedì, alla camera ardente allestita a Padova, sotto il portico della della caserma del Comando provinciale dei carabinieri. Tra loro anche i colleghi feriti nella tragica esplosione, in lacrime. I tre feretri, giunti dall’ospedale di Borgo Roma avvolti nella bandiera tricolore, sono stati accolti dal picchetto d’onore.