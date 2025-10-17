Il torneo di S-ciànco Città di Verona in Cortile Mercato Vecchio: nato nel 2002, è arrivato alla sua XXIV edizione.

Sabato 25 ottobre Cortile Mercato Vecchio di Verona si trasforma ancora una volta in cortile di gioco della città, ospitando il torneo di S-ciànco Città di Verona, che quest’anno celebra la sua XXIV edizione. Nato il 6 ottobre 2002, il Torneo è stato il primo evento organizzato dall’Associazione Giochi Antichi, a cui sono seguite altre iniziative, come il Campionato Veronese di S-ciànco e Tocatì – Festival Internazionale dei Giochi in Strada.

In questi anni, diverse piazze e strade della città si sono trasformate in spazi di gioco per lo S-ciànco, ma il Cortile Mercato Vecchio è rimasto imprescindibilmente dedicato al Torneo Città di Verona. Le fasi eliminatorie delle squadre iscritte al torneo si svolgeranno durante la mattinata di sabato, mentre la finalissima è prevista alle ore 15:30. Alla formazione vincitrice sarà consegnato la “Mare della Città”, il grosso ciottolo di fiume, parte fondamentale del gioco, che viene rimesso in palio anno dopo anno e conservato gelosamente dagli “s-ciànchisti”.

Per chi desidera vivere l’esperienza in prima persona, è possibile iscriversi e provare a giocare. Lo S-ciànco fa parte del progetto Patrimoni Viventi, che valorizza il patrimonio culturale immateriale attraverso esperienze di turismo sostenibile, reinterpretando giochi e tradizioni locali come strumenti di scoperta e partecipazione. In collaborazione con il tour operator Ways Tours e nell’ambito del progetto Sinergie – i nuovi orizzonti del turismo culturale, sostenuto da Fondazione Cariverona, sarà offerta a visitatori e comunità locali un’occasione di incontro e condivisione.