Opportunità e tirocini per lavorare all’estero, se ne parla a Verona martedì 28 ottobre in via Macello.

Esperienze professionali all’estero, se ne parla martedì 28 ottobre dalle ore 14,30 alle ore 16,30 nel Servizio Politiche del Lavoro del Comune di Verona in via Macello 5.

Saranno illustrate le modalità per cercare un tirocinio ed altre esperienze professionali in paesi stranieri. Particolare attenzione sarà rivolta all’iniziativa EURES Targeted Mobility Scheme (TMS), finanziata dalla Commissione europea per promuovere la mobilità in altri paesi dell’UE o nei Paesi EFTA/SEE.

Eures TMS è rivolto a persone maggiorenni in cerca di un lavoro, di un tirocinio (non curricolare) o di un apprendistato, offre supporto durante il processo di reclutamento e fornisce indennità finanziarie e consulenza personalizzata. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Veneto Lavoro – rete Eures, è aperta a tutte le persone interessate a partire dai 18 anni.

La partecipazione è gratuita ma i posti sono limitati ed è quindi necessaria un’iscrizione al seguente link.