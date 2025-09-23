Tocatì, a Veronetta il festival dei giochi fa centro

L’Haka fa vibrare Veronetta: Tocatì, successo per il festival dei Giochi in strada.

Successo a tutto tondo per la 23esima edizione di Tocatì, il Festival Internazionale dei Giochi in Strada a Veronetta. Quest’anno gli ospiti d’onore erano i Māori della Nuova Zelanda, protagonisti assoluti di un viaggio culturale che ha saputo conquistare Verona con rituali, canti, danze e antichi giochi di comunità.

Accanto agli ospiti internazionali, le tradizioni nostrane hanno avuto un ruolo di primo piano. Morra cantata, zugo de l’ovo, tamburello e scacchi hanno raccolto sfide serrate e pubblico entusiasta, mentre la Lippa ha celebrato il torneo nazionale con la vittoria della squadra veronese, suggellando l’identità del festival come punto d’incontro tra passato e presente.

Tocatì è stato anche spazio di confronto e riflessione, con laboratori, incontri e il Forum Internazionale della Cultura Ludica ospitato dall’Università di Verona. Qui si è parlato di patrimonio immateriale, popoli indigeni e tutela delle tradizioni, confermando il festival come uno dei luoghi più vivi di dialogo culturale a livello europeo.