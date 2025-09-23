A Verona arriva “Match it now” per diventare donatori di midollo

La campagna “Match it now” a Verona per sensibilizzare i giovani alla donazione di midollo osseo.

Settembre e ottobre saranno mesi decisivi anche a Verona per “Match it now 2025”, la campagna nazionale che invita i giovani a iscriversi al registro dei donatori di midollo osseo.

Il primo appuntamento è fissato per martedì 24 settembre a Peschiera del Garda, dove l’Admo incontrerà gli allievi della Scuola di Polizia in una mattinata di sensibilizzazione. L’obiettivo è semplice ma fondamentale: far capire che donare significa offrire a qualcuno la possibilità di vivere.

Il secondo momento clou sarà invece a Verona città, sabato 4 ottobre, con l’Open Day al centro trasfusionale di Borgo Roma. Qui sarà possibile ricevere informazioni, incontrare i volontari e anche sottoporsi ai prelievi necessari per entrare a far parte del registro.

Il Veneto punta a raggiungere 5 mila nuove iscrizioni entro il 2025, un traguardo importante che contribuisce all’obiettivo nazionale di 30mila tipizzazioni. Finora, nei primi otto mesi dell’anno, dal Veneto sono già arrivati oltre 2.500 nuovi donatori.

La compatibilità con un malato in attesa di trapianto è infatti rarissima, una su centomila. Ed è proprio questo il messaggio della campagna social che accompagna l’iniziativa: “E se fossi tu?”.