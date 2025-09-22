La magia del giocattolo d’epoca rivive in Fiera a Verona

Barbie e robot giapponesi: in fiera a Verona torna la Borsa Scambio di giocattoli d’epoca.

Il 12 ottobre alla Fiera di Verona la 78esima edizione della Borsa Scambio di giocattoli d’epoca, un appuntamento per appassionati, collezionisti e famiglie.

Giochi del passato.

Dalle 10 alle 15, con ingresso gratuito, oltre 200 espositori proporranno bambole storiche, trenini elettrici, modellini di auto, soldatini, robot giapponesi anni ’70 e tanti altri pezzi da collezione che hanno fatto sognare intere generazioni.

Non è solo un evento per esperti e collezionisti: la Borsa Scambio è anche un’occasione per chi cerca la Barbie della propria infanzia o l’ultimo pezzo mancante di una collezione. Ma soprattutto, è un modo per condividere la magia dei vecchi giocattoli con figli e nipoti, mostrando loro com’era divertirsi prima dell’era digitale.