Strage di piazza della Loggia, il veronese Toffaloni ricorre in appello

I legali del veronese Marco Toffaloni, condannato in primo grado a 30 anni per la strage di piazza della Loggia, ricorrono in appello.

Il veronese Marco Toffaloni, minorenne all’epoca della strage di piazza della Loggia del 1974 e condannato in primo grado a 30 anni come esecutore materiale, ha presentato ricorso in appello, e il suo legale ne chiede l’assoluzione. La difesa contesta infatti la sentenza del Tribunale per i Minori sostenendo che “un più approfondito esame delle emergenze processuali avrebbe dovuto indurre a una pronuncia assolutoria”.

Tra i punti chiave del ricorso, come riporta Ansa, la fotografia scattata subito dopo l’attentato: per i giudici ritrarrebbe il giovane Toffaloni, ma la perizia parlerebbe solo di una “probabile identificazione”. Inoltre, su undici testimoni ascoltati, dieci non lo avrebbero riconosciuto come l’uomo immortalato nello scatto.