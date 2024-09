Altra raffica di incidenti a Verona: monopattinista investe 80enne e fugge

Incidenti a raffica a Verona.

Un’altra raffica di incidenti nelle ultime ore a Verona. Un elenco ormai diventato un appuntamento fisso. Nella mattinata di venerdì un ciclista è stato investito in via Legnago da una autovettura poi fuggita. Il ciclista, un 44enne, è stato ricoverato al Polo Confortini. La polizia locale cerca testimoni del sinistro avvenuto poco prima delle 7 del mattino.

Poco dopo, in via Mantovana, un ciclomotore ha investito un operaio che era appena sceso da un furgoncino per togliere dei detriti dalla carreggiata. Lo scooterista, 17enne, si è subito fermato per prestare assistenza al ferito, un 43enne. Poco dopo mezzogiorno, sempre di venerdì, c’è stato un tamponamento tra una Audi A3 e un autocarro tra viale Colombo e corso Milano, con un neonato di un mese leggermente ferito a bordo dell’autovettura e trasferito al pronto soccorso pediatrico. Sono in corso gli accertamenti per capire se il bimbo fosse o meno correttamente legato al seggiolino.

Investita donna di 56 anni.

In lungadige San Giorgio, poco dopo le 16, una donna di 56 anni a piedi è stata investita da uno scooterista di 17 anni. Scontro, poi, in via Belfiore tra una autovettura Skoda Octavia e uno scooter Piaggio Beverly con il motociclista, un 82enne, ferito e trasferito in ospedale.

Alle 23 ancora uno scontro tra due motocicli alla rotonda tra corso Milano e via Calderara, con una 18enne trasferita in ospedale. Le videoriprese della centrale operativa chiariranno la dinamica dello scontro. Ed ancora in lungadige Attiraglio, poco prima della mezzanotte, un’auto Great Wall si ribaltata dopo aver urtato un paracarri, fermandosi a pochi metri dall’acqua dell’Adige. In corso gli accertamenti sullo stato psicofisico del conducente, un 50enne. La strada è rimasta chiusa per circa un’ora per il recupero del veicolo.

Questa mattina, sabato, in via Leonardo da Quinto, una Mini e un ciclista di 82 anni si sono scontrati. Il ciclista ferito è stato trasportato al Polo Confortini. In via Barana, poi, all’incrocio con via Rosa Morando, una Ford Focus si è scontrata con una moto Ducati Monster, condotta da un 33enne, ferito. E ancora scontro tra una autovettura Hyundai i20 ed un autobus Atv a Porta Nuova, senza feriti.

Il monopattinista fuggito.

Mercoledì pomeriggio in via San Sepolcro era invece avvenuto uno scontro tra un ciclista, un anziano di 80 anni, e un monopattinista che è poi fuggito senza prestare soccorso. Gli specialisti del Nucleo Infortunistica, grazie alle analisi delle telecamere sono riusciti ad individuare il conducente, un 21enne, che è stato denunciato alla Procura della Repubblica per fuga e omissione di soccorso.