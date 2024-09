La rinascita del Ciak, così Verona salva il suo ex cinema

La rinascita del Ciak, ecco come Verona salva il suo ex cinema, ormai chiuso da oltre un decennio.

Il cinema Ciak, storico cinema di Verona, chiuso e lasciato all’abbandono per oltre un decennio, sta per risorgere grazie al progetto Ri-Ciak. È stato fatto un passo importante per riportare in vita l’ex sala di via XX Settembre. Questo grazie al gruppo “Vive Visioni”, una cooperativa sociale che ha raggiunto un grande risultato: l’acquisizione del 70% della struttura. Il frutto di un intenso lavoro di raccolta fondi e attività promosse con il supporto della prima circoscrizione e del Comune di Verona.

Per contribuire alla rinascita del Ciak, Ri-Ciak ha organizzato diverse iniziative, tra cui una rassegna cinematografica dal titolo “Il cinema attraverso gli autori”, che riprende questo sabato alla sede Fevoss di via Santa Toscana, a Veronetta. In programma, la proiezione di The Fabelmans di Steven Spielberg, un film che esplora la passione di un giovane per il cinema e il suo potere di rivelare la realtà e le emozioni della vita.

L’ingresso all’evento è gratuito, ma chi vorrà potrà fare una donazione libera per sostenere ulteriormente il progetto di recupero del cinema.